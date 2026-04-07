Говерла перемогла Рівне у другому матчі плейоф Суперліги

У вівторок, 7 квітня, відбувся другий матч 1/4 фіналу Суперліги України з баскетболу, в якому Говерла перемогла Рівне.

Зустріч завершилася з рахунком 85:73.

З перших хвилин зустрічі на майданчику точилася безкомпромісна боротьба. На початку першої чверті ініціативою володіли франківці, які вели в рахунку 16:12. Проте на останніх хвилинах баскетболісти з Рівного відіграли гандикап та завершили першу 10-хвилину на свою користь – 19:18.

Другий період пройшов за переваги Говерли, яка вирватися вперед. На початок третьої 10-хвилинки гості вели +8.

У третій чверті Рівне зробило ривок, скоротивши відставання до +5. Четвертий період пройшов за переваги Говерли, які вели +14. Наприкінці ігрового часу господарі скоротили розрив до +8, але на більше їх не вистачило.

Найрезультативнішим гравцем став Євген Коровяков з команди Рівне, який набрав 22 очка, зробив 5 підбирань та віддав 2 передачі.

Суперліга – плейоф

1/4 фіналу, 7 квітня

Рівне – Говерла 73:85 (19:18, 16:25, 21:18, 17:24)

Нагадаємо, що у першому матчі Рівне перемогло Прикарпаття-Говерлу з рахунком 79:71. Після двох поєдинків чвертьфінальної серії рахунок рівний – 1:1.

Зазначимо, що франківці завершили регулярний чемпіонат на 4 місці, а рівняни – 5-му.