Дніпро вдруге розгромив Черкаських Мавп та став другим півфіналістом плейоф Суперліги

У середу, 8 квітня, відбувся ще один матч чвертьфіналу Суперліги України з баскетболу, у якому Дніпро вдруге розгромив Черкаських Мавп, ставши другим учасником 1/2 фіналу.

Зустріч завершилася з рахунком 109:67.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став капітан чинних чемпіонів України Станіслав Тимофеєнко, у доробку якого 23 очки та 2 передачі. Також дабл-дабл активі центрового дніпрян Данила Сипала, який набрав 22 залікових бали та зробив 11 підбирань.

Нагадаємо, у першому матчі Дніпро переграв суперника з рахунком 93:62.

Суперліга – плейоф

1/4 фіналу, другий матч, 8 квітня

Черкаські Мавпи – Дніпро 67:109 (21:35, 21:29, 16:22, 9:22)

Раніше у півфінал вийшли Харківські Соколи, які вдруге здолала Ніко-Баскет.

Напередодні Говерла перемогла Рівне у другому матчі, зрівнявши рахунок у серії.