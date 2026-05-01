Визначилась символічна збірна сезону в Суперлізі

Олександр Булава — 1 травня 2026, 13:58
ФБУ

Суперліга після фінального матчу Дніпра з Київ-Баскетом визначила володарів індивідуальних нагород.

Про це повідомляє ФБУ.

Після завершення фінальної серії відзнаки отримали чотири гравці символічної п'ятірки сезону – по два від кожного клубу:

  • Єгор Сушкін (Київ-Баскет) – 16.5 очка, 4.3 підбирання, 4.7 передачі. РЕ 16.5
  • Денис Клевзуник (Київ-Баскет) – 14.7 очка, 6.5 підбирання, 1.8 передачі. РЕ 14.4
  • Володимир Конєв (Дніпро) – 12.1 очка, 4.7 підбирання, 3.8 передачі. РЕ 16.2
  • Станіслав Тимофеєнко (Дніпро) – 15.9 очка, 5.5 підбирання, 2.1 передачі. РЕ 19.0

Зауважимо, що остаточний склад символічної пʼятірки сезону визначать після завершення бронзової серії — нагороду за підсумками чемпіонату отримає один із її учасників.

Раніше капітан Дніпра Станіслав Тимофеєнко був визнаний найціннішим гравцем сезону.

Напередодні Рівне зрівняло рахунок у серії з Харківськими Соколами. Вирішальний матч відбудеться  2 травня у Дніпрі.

Суперліга з баскетболу

Рівне здолало Харківські Соколи у другому матчі за "бронзу" Суперліги
Харківські Соколи переграла Рівне у першому матчі за "бронзу" Суперліги
Київ-Баскет розгромив Харківських Соколів та став другим фіналістом Суперліги-2025/26
Визначився перший фіналіст Суперліги-2025/26
Битва за фінал: Київ-Баскет поступився Харківським Соколам у другому матчі півфінальної серії Суперліги

