Визначилась символічна збірна сезону в Суперлізі

Суперліга після фінального матчу Дніпра з Київ-Баскетом визначила володарів індивідуальних нагород.

Про це повідомляє ФБУ.

Після завершення фінальної серії відзнаки отримали чотири гравці символічної п'ятірки сезону – по два від кожного клубу:

Єгор Сушкін (Київ-Баскет) – 16.5 очка, 4.3 підбирання, 4.7 передачі. РЕ 16.5

Денис Клевзуник (Київ-Баскет) – 14.7 очка, 6.5 підбирання, 1.8 передачі. РЕ 14.4

Володимир Конєв (Дніпро) – 12.1 очка, 4.7 підбирання, 3.8 передачі. РЕ 16.2

Станіслав Тимофеєнко (Дніпро) – 15.9 очка, 5.5 підбирання, 2.1 передачі. РЕ 19.0

Зауважимо, що остаточний склад символічної пʼятірки сезону визначать після завершення бронзової серії — нагороду за підсумками чемпіонату отримає один із її учасників.

Раніше капітан Дніпра Станіслав Тимофеєнко був визнаний найціннішим гравцем сезону.

Напередодні Рівне зрівняло рахунок у серії з Харківськими Соколами. Вирішальний матч відбудеться 2 травня у Дніпрі.