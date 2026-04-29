Рівне здолало Харківські Соколи у другому матчі за "бронзу" Суперліги

Олександр Булава — 29 квітня 2026, 19:59
У середу, 29 квітня, в Рівному відбувся другий матч бронзової серії Суперліги, в якому місцевий клуб обіграв Харківські Соколи.

Зустріч завершилась з рахунком 92:87.

Найкращим гравцем поєдинку став американський центровий Джейлен Дюпрі, в активі якого 24 очка та 9 підбирань.

Наразі рахунок у серії рівний – 1:1, вирішальний матч відбудеться 2 травня у Дніпрі.

Суперліга – Серія за 3 місце
29 квітня

Рівне-ОШВСМ – Харківські Соколи 92:87 (18:31, 19:18, 21:11, 34:27)

Нагадаємо, у першому матчі фіналу Дніпро переграв Київ-Баскет з рахунком 78:70.

