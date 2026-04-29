Рівне здолало Харківські Соколи у другому матчі за "бронзу" Суперліги
ФБУ
У середу, 29 квітня, в Рівному відбувся другий матч бронзової серії Суперліги, в якому місцевий клуб обіграв Харківські Соколи.
Зустріч завершилась з рахунком 92:87.
Найкращим гравцем поєдинку став американський центровий Джейлен Дюпрі, в активі якого 24 очка та 9 підбирань.
Наразі рахунок у серії рівний – 1:1, вирішальний матч відбудеться 2 травня у Дніпрі.
Суперліга – Серія за 3 місце
29 квітня
Рівне-ОШВСМ – Харківські Соколи 92:87 (18:31, 19:18, 21:11, 34:27)
Нагадаємо, у першому матчі фіналу Дніпро переграв Київ-Баскет з рахунком 78:70.