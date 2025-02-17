Визначилися найкращий гравець і символічна збірна ігрового тижня Суперліги

Розігруючого Черкаських Мавп Лєва Кошеватського визнали найкращим гравцем 10-го ігрового тижня Суперліги України за баскетболу.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

Захисник черкасців допоміг своїй команді виграти обидва матчі баблу в Івано-Франківську, де Мавпи перемогли другу команду чемпіонату Київ-Баскет (88:69) та здолали Прикарпаття-Говерлу (88:70).

В матчі проти киян Лєв записав до активу 23 очка та 8 передач, реалізувавши 5 з 8 двоочкових та 3 з 6 триочкових атак (РЕ 28). У грі проти Говерли в активі Кошеватського дабл-дабл – 11 очок, 13 передач та 6 підбирань (РЕ 22).

Таким чином, розігруючий черкасців мав у середньому дабл-дабл за два матчі ігрового тижня та вперше в карʼєрі отримав індивідуальну нагороду.

Також була визначена символічна збірна тижня, до якої увійшли представники чотирьох клубів.

Нагадаємо, у неділю, 16 лютого, форвард Дніпра та збірної України з баскетболу Володимир Конєв не зміг дістатись Латвії на матчі відбору до Євробаскета-2025 через затримання співробітниками ТЦК та СП.

У волинському ТЦК, куди згодом доставили гравця, прояснили ситуацію.