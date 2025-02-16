В ТЦК прояснили ситуацию с игроком сборной Украины Коневым, которого задержали на границе

В воскресенье, 16 февраля, форвард Днепра и сборной Украины по баскетболу Владимир Конев не смог добраться до Латвии на матч отбора к Евробаскету-2025 из-за задержания сотрудниками ТЦК и СП.

В волынском ТЦК, куда впоследствии доставили игрока, прояснили ситуацию.

Там отметили, что Конев находился в розыске как нарушитель воинского учета. Согласно данным системы "Оберіг", он не явился по вызову в ТЦК и СП в сроки, указанные в повестке, которая была отправлена 01.11.2024 г.

Отдельно военные отметили, что письма за подписью министров Украины, адресованные главе Государственной пограничной службы, имеют исключительно рекомендательный характер и не являются основанием для беспрепятственного пересечения государственной границы. Такое письмо может быть основанием для выезда только при условии, что гражданин обновил свои военно-учетные данные и не является нарушителем воинского учета.

"В ответ на заявление президента БК Днепр отмечаем, что все граждане Украины равны перед законом, независимо от их профессии или статуса. Военный учет является обязанностью каждого военнообязанного, и его необходимо выполнять в соответствии с нормами закона", – отметили в ТЦК.

В то же время представитель КСВ Виталий Саранцев в комментарии УП добавил, что командование Сухопутных войск будет обращаться к руководителям национальных сборных с просьбой проверить наличие документов воинского учета у своего персонала и спортсменов на предмет отсрочки, бронирования и прочего во избежание недоразумений в дальнейшем.

Ранее президент баскетбольного клуба Днепр Валерий Кондратьев заявил о решении проблем Владимира Конева с сотрудниками ТЦК и СП.