Агафонов оголосив про завершення кар'єри

39-річний центровий Черкаських Мавп Андрій Агафонов оголосив про своє рішення завершити кар’єру.

Про це баскетболіст розповів в Instagram.

"Вирішив піти я з профбаскету, так це кінець, може не такий як я собі уявляв у своїх думках, та як розповідав близьким друзям про якусь дитячу мрію на 40-му році життя.

Розумів головою, що кінець був у місті Рівне – бронза (з першопрохідцями, як тренером, так і більшістю гравців – я зрозумів для себе, що пройшов цю гру на максимальному рівні з такими вступними), яка була зі мною все життя, і навряд чи хтось зможе перевершити "бронзового короля", як кажуть, за кількістю та поспіль здобутих нагород.

Було б символічно закінчити проти команди, з якою я вперше грав у далекому 2004 році, і востаннє – у 2025-му за бронзу. Лише зараз чомусь прийшла ця думка.

Але маємо те, що маємо. Є обставини, на які я не можу повпливати, а є важливіші за профбаскет, навіть такого рівня, як зараз.

Я ворушив баскетбол, як міг – попри вонючу русню, котра всім нам заважає. Ми, мастодонти 80-х, намагалися/ються конкурувати з молоддю, гріти інтерес медіа та зацікавленість до цього спорту", – написав Агафонов.