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Капітан Дніпра встановив історичне досягнення в Суперлізі

Олексій Мурзак — 1 травня 2025, 19:21
Капітан Дніпра встановив історичне досягнення в Суперлізі
Станіслав Тимофеєнко
ФБУ

Капітан Дніпра Станіслав Тимофеєнко першим в історії Суперліги реалізував 1000 штрафних кидків.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

У другому матчі фінальної серії проти Київ-Баскета (56:73) він реалізував 3 із 4 штрафних кидків, завдяки чому довів їхню загальну кількість до 1002-х. Для цього йому знадобилося 1307 спроб у 523 матчах.

Зазначимо, що Тимофеєнко ще на початку сезону вийшов на перше місце історичного рейтингу Суперліги за реалізованими штрафними (статистика ведеться з 2009 року).

Також у кроці від топ-10 його одноклубник Володимир Конєв, якому до В'ячеслава Кравцова залишається один реалізований штрафний.

Топ-10 гравців Суперліги за реалізованими штрафними

  1. Станіслав Тимофеєнко – 1002 реалізованих штрафних (523 матчів)
  2. Олександр Кольченко – 954 (457)
  3. Михайло Анісімов – 921 (371)
  4. Андрій Агафонов – 894 (374)
  5. Дмитро Глєбов – 809 (450)
  6. Максим Сандул – 748 (434)
  7. Стівен Буртт – 667 (154)
  8. Джастін Лав – 572 (177)
  9. Чарльз Томас – 571 (151)
  10. В'ячеслав Кравцов – 560 (221)
  11. Володимир Конєв – 559 (440)

Нагадаємо, у середу, 30 квітня, відбувся другий матч фінальної серії Суперліги, в якому Київ-Баскет на власному майданчику обіграв ДніпроПоєдинок завершився з рахунком 73:56.

Андрій Агафонов БК Дніпро Глєбов Київ-Баскет Сандул Станіслав Тимофеєнко В'ячеслав Кравцов Володимир Конєв

Станіслав Тимофеєнко

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