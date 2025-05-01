Капітан Дніпра встановив історичне досягнення в Суперлізі

Капітан Дніпра Станіслав Тимофеєнко першим в історії Суперліги реалізував 1000 штрафних кидків.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

У другому матчі фінальної серії проти Київ-Баскета (56:73) він реалізував 3 із 4 штрафних кидків, завдяки чому довів їхню загальну кількість до 1002-х. Для цього йому знадобилося 1307 спроб у 523 матчах.

Зазначимо, що Тимофеєнко ще на початку сезону вийшов на перше місце історичного рейтингу Суперліги за реалізованими штрафними (статистика ведеться з 2009 року).

Також у кроці від топ-10 його одноклубник Володимир Конєв, якому до В'ячеслава Кравцова залишається один реалізований штрафний.

Топ-10 гравців Суперліги за реалізованими штрафними

Станіслав Тимофеєнко – 1002 реалізованих штрафних (523 матчів) Олександр Кольченко – 954 (457) Михайло Анісімов – 921 (371) Андрій Агафонов – 894 (374) Дмитро Глєбов – 809 (450) Максим Сандул – 748 (434) Стівен Буртт – 667 (154) Джастін Лав – 572 (177) Чарльз Томас – 571 (151) В'ячеслав Кравцов – 560 (221) Володимир Конєв – 559 (440)

Нагадаємо, у середу, 30 квітня, відбувся другий матч фінальної серії Суперліги, в якому Київ-Баскет на власному майданчику обіграв Дніпро. Поєдинок завершився з рахунком 73:56.