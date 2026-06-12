Ляшко стала найкращою серед українок у світовому рейтингу після ЧС-2026 з баскетболу 3х3

Гравчиня збірної України з баскетболу 3x3 Анжеліка Ляшко завершила чемпіонат світу у статусі лідерки світового рейтингу серед українок.

Про це повідомляє ФБУ.

За підсумками своїх виступів на світовій першості Анжеліка заробила 7410 очок. Тепер у доробку 25-річної баскетболістки 64 555 балів у світовому рейтингу. Вона посідає 46 місце у списку найкращих баскетболісток світу.

Раніше лідеркою за цим показником серед українок була Дарія Дубнюк, проте через травми вона пропустила значну частину сезону й опустилася на 49 місце у світі.

Окрім Ляшко та Дубнюк, до найкращих 250-ти баскетболісток жіночого світового рейтингу входять Міріам Уро-Ніле (50 541 очко, 91 місце), Катерина Коваль (48 165 очок, 108 місце), Анастасія Ковтун (34 886 очок, 196 місце), Вероніка Космач (34 475 очок, 203 місце), Карина Панчук (34 060 очок, 209 місце) та Богдана Лапхан (33 288 очок, 219 місце).

Нагадаємо, що 6 червня національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 поступилася Австралії в межах чвертьфіналу чемпіонату світу з рахунком 10:21 та вилетіла з турніру. Перед цим Україна поступилася Канаді (11:14), а потім перемогла Японію (19:18) та Францію (11:10).

Зауважимо, що жіноча збірна України вперше з 2017-го року дійшла до плейофу чемпіонату світу.