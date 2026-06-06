Україна поступилася Австралії та покинула чемпіонат світу

Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 поступилася Австралії у межах чвертьфіналу чемпіонату світу.

Зустріч завершилась з рахунком 21:10 і "синьо-жовті" завершили виступ на турнірі.

Найбільше балів в матчі в України набрала Міріам Уро-Ніле, яка записала до активу 5 очок.

Чемпіонат світу-2026 з баскетболу 3х3

1/4 фіналу, 6 червня

Австралія – Україна 21:10

Україна: Ляшко, Філевич 2 + 1 підбирання + 6 передач, Уро-Ніле 5 + 6 підбирань + 2 передачі, Коваль 1 + 4 підбирання + 2 передачі

Зазначимо, що для жіночої збірної України це перша з 2017 року гра в плейоф чемпіонату світу.

Нагадаємо, що Україна кваліфікувалася до чвертьфіналу після перемоги над Литвою (16:14), вийшовши на перше місце в групі.

У перший же змагальний день ЧС-2026 Україна поступилася Канаді (11:14), а потім перемогла Японію (19:18) та Францію (11:10).