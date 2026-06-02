Україна здобула першу перемогу на ЧС-2026 з баскетболу 3х3

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 перемогла Японію у другому матчі групового раунду ЧС-2026, що триває у столиці Польщі Варшаві.

Поєдинок пройшов у напруженій боротьбі. За 40 секунд до завершення зустрічі японки вели в рахунку – 18:17.

Вирішальним став переможний дальній кидок Христини Філевич на останніх секундах матчу, який приніс "синьо-жовтим" перемогу – 19:18.

Філевич стала найрезультативнішою гравчинею цього матчу – в активі досвідченої баскетболістки 10 очок.

Чемпіонат світу-2026 з баскетболу 3х3. Група D

2 тур, 2 червня

Україна – Японія 19:18

Зазначимо, що у першому матчі на світовій першості українки поступилися команді Канади 11:14.

Після двох матчів групового етапу в активі України одна перемога та одна поразка.

Наступні два поєдинки підопічні Віталія Чернія проведуть у четвер, 4 червня. Суперницями нашої команди будуть збірні Франції та Литви.

Переможець групи D напряму вийде до чвертьфіналу чемпіонату світу. Команди, що фінішують другими та третіми, продовжать боротьбу за потрапляння до вісімки найсильніших через стикові матчі. Призери ЧС визначаться в останній день змагань, 7 червня.