Україна перемогла Францію та наблизилася до плейоф ЧС-2026
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 перемогла команду Франції у третьому матчі групового раунду ЧС-2026, що триває у Варшаві.
Поєдинок завершився з рахунком 11:10 на користь українок.
Наша команда з перших хвилин зустрічі захопила ініціативу та лідирувала в рахунку. Французькі баскетболістки зуміли відновити паритет до середини матчу.
Втім, на останніх хвилинах Христина Філевич дальнім кидком вирвала перемогу для України.
Чемпіонат світу-2026 з баскетболу 3х3. Група D
3 тур, 4 червня
Україна – Франція 11:10
Завдяки цій перемозі Україна підвищила шанси на вихід до плейоф ЧС-2026. У наступному матчі, який теж відбудеться 4 червня, "синьо-жовті" зустрінуться з Литвою. У разі перемоги українки можуть посісти перше місце в групі D та вийти до чвертьфіналу ЧС-2026. Поєдинок розпочнеться о 15:20 за київським часом.
Команди, що фінішують другими та третіми, продовжать боротьбу за потрапляння до вісімки найсильніших через стикові матчі.
Нагадаємо, що у перший змагальний день ЧС-20265 Україна поступилася Канаді (11:14), а потім перемогла Японію (19:18).