Україна перемогла Францію та наблизилася до плейоф ЧС-2026

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 перемогла команду Франції у третьому матчі групового раунду ЧС-2026, що триває у Варшаві.

Поєдинок завершився з рахунком 11:10 на користь українок.

Наша команда з перших хвилин зустрічі захопила ініціативу та лідирувала в рахунку. Французькі баскетболістки зуміли відновити паритет до середини матчу.

Втім, на останніх хвилинах Христина Філевич дальнім кидком вирвала перемогу для України.

Чемпіонат світу-2026 з баскетболу 3х3. Група D

3 тур, 4 червня

Україна – Франція 11:10

Завдяки цій перемозі Україна підвищила шанси на вихід до плейоф ЧС-2026. У наступному матчі, який теж відбудеться 4 червня, "синьо-жовті" зустрінуться з Литвою. У разі перемоги українки можуть посісти перше місце в групі D та вийти до чвертьфіналу ЧС-2026. Поєдинок розпочнеться о 15:20 за київським часом.

Команди, що фінішують другими та третіми, продовжать боротьбу за потрапляння до вісімки найсильніших через стикові матчі.

Нагадаємо, що у перший змагальний день ЧС-20265 Україна поступилася Канаді (11:14), а потім перемогла Японію (19:18).