Даллас може надовго втратити Дончича через травму

Зірковий захисник Далласа Лука Дончич не зміг продовжити різдвяну гру з Міннесотою (99:105) через травму литкового м'язу.

Про це повідомляє ESPN.

25-річний словенець залишив майданчик наприкінці другої чверті, скривившись від болю, коли він приземлився на ліву ногу після перехоплення м'яча.

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Дончич одразу ж подивився в бік лави запасних Маверікс, щоб показати, що він травмований і не може повернутися в захист. Під час наступної паузи гравець пішов до роздягальні, у матчі він більше не грав.

Після завершення поєдинку Лука залишив арену на милицях. За інформацією джерела, Дончич пройде МРТ, яка дасть розуміння того, наскільки тяжкою є травма. Існує ймовірність, що він вибув на тривалий термін.

Reporting for ABC NBA Countdown on Mavericks star Luka Doncic exiting arena with crutches, with an MRI scheduled Thursday to determine severity of his calf strain: pic.twitter.com/yetYyzotRi — Shams Charania (@ShamsCharania) December 26, 2024

Зазначимо, що Дончич вже пропустив вісім матчів у цьому сезоні через різні травми, включаючи забій правого коліна, розтягнення правого зап'ястя і забій лівої п'яти.

У цьому сезоні Лука Дончич провів 22 матчі, у яких він набирав у середньому 28,1 очка, 8,3 підбирання та 7,8 передачі. Даллас іде четвертим на Заході, маючи баланс перемог 19-11.

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