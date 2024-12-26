Даллас може надовго втратити Дончича через травму
Зірковий захисник Далласа Лука Дончич не зміг продовжити різдвяну гру з Міннесотою (99:105) через травму литкового м'язу.
Про це повідомляє ESPN.
25-річний словенець залишив майданчик наприкінці другої чверті, скривившись від болю, коли він приземлився на ліву ногу після перехоплення м'яча.
Дончич одразу ж подивився в бік лави запасних Маверікс, щоб показати, що він травмований і не може повернутися в захист. Під час наступної паузи гравець пішов до роздягальні, у матчі він більше не грав.
Після завершення поєдинку Лука залишив арену на милицях. За інформацією джерела, Дончич пройде МРТ, яка дасть розуміння того, наскільки тяжкою є травма. Існує ймовірність, що він вибув на тривалий термін.
Зазначимо, що Дончич вже пропустив вісім матчів у цьому сезоні через різні травми, включаючи забій правого коліна, розтягнення правого зап'ястя і забій лівої п'яти.
У цьому сезоні Лука Дончич провів 22 матчі, у яких він набирав у середньому 28,1 очка, 8,3 підбирання та 7,8 передачі. Даллас іде четвертим на Заході, маючи баланс перемог 19-11.
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