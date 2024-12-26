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Леброн допоміг Лейкерс переграти Голден Стейт, Бостон програв Філадельфії у НБА

Володимир Максименко — 26 грудня 2024, 08:00
Леброн допоміг Лейкерс переграти Голден Стейт, Бостон програв Філадельфії у НБА
НБА

У ніч з 25 на 26 грудня відбулось три матчі Національної баскетбольної асоціації сезону-2024/25.

Лейкерс у дуже важкому матчі переграли Голден Стейт. Героєм зустрічі став Леброн Джеймс, який набрав 38 очок та здійснив чотири підбирання. В інших матчах Філадельфія та Фінікс також здобули свої перемоги.

Бостон – Філадельфія 114:118 (25:30, 33:36, 24:16, 32:36)

Голден Стейт – Лейкерс 113:115 (23:23, 29:32, 24:29, 37:31)

Фінікс – Денвер 110:100 (38:34, 20:22, 27:22, 25:22)

Нью-Йорк – Сан Антоніо 117:114 (28:27, 23:31, 37:25, 29:31)

Даллас – Міннесота 99:105 (24:26, 16:31, 28:33, 31:15)

Зазначимо, що напередодні Юта разом із Михайлюком програла Клівленду.

Голден Стейт Денвер Лос-Анджелес Лейкерс Філадельфія Фінікс Бостон Селтікс

Голден Стейт

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