Три причини, чому Батлер хоче залишити Маямі Хіт

Джиммі Батлер має три вагомі причини, чому він хоче, щоб Маямі Хіт обміняли його до дедлайну трейдів.

Про це повідомляє The Miami Herald.

Перша причина: Батлер розчарувався, що минулого літа Маямі відмовився давати йому дварічне продовження на 113 мільйонів доларів. Ця угода закінчувалася б після сезону-2026/27, коли йому буде 38 років.

Джиммі був готовий підписати такий контракт на початку міжсезоння, але його думка змінилася, коли Хіт нічого йому не запропонували.

Друга причина: висловлювання президента клубу Пета Райлі.

Батлер був заскочений зненацька, коли Райлі у травні вилаяв його за слова про те, що "Бостон та Нью-Йорк поїхали б додому", якби Джиммі не пропустив перший раунд плейоф через травму коліна.

"Коли він це сказав, я подумав: "Це Джиммі тролить, чи це Джиммі серйозно?". Якщо ти не на майданчику, граючи проти Бостона або проти Нью-Йорк Нікс, ти повинен тримати язик за зубами", – сказав тоді Райлі.

Pat Riley on Jimmy Butler: “If you're not on the court playing, you should keep your mouth shut.” pic.twitter.com/BorsYtOu8J — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) May 6, 2024

Третя причина: Батлер розчарований, що Маямі публічно не виступив зі спростуванням інформації, що команда готова розглянути всі пропозиції щодо обміну баскетболіста.

Зазначимо, що Джиммі Батлер має опцію гравця на наступний сезон, від якої він планує відмовитися.

Тому команда, яка буде готова його обміняти, ризикуватиме втратити його безкоштовно майбутнього літа.