Чикаго визначився із пакетом активів за гравця, який пропустив майже три роки

Захисник Чикаго Лонзо Болл має можливість змінити команду по ходу цього сезону.

Про це повідомляє NBACentral з посиланням на журналіста Джо Каулі.

За інформацією джерела, Буллз вимагатимуть за 27-річного гравця пакет активів, який складається зі спливаючого контракту та кількох драфт-піків другого раунду.

Болл також має спливаючий контракт – влітку він стане вільним агентом.

Вважається, що Чикаго може обміняти Болла у найбліжчі два тижні.

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Нагадаємо, що цього сезону Лонзо Болл повернувся на паркет після майже трирічної перерви.

Баскетболіст переніс три операції на лівому коліні, у тому числі рідкісну подвійну трансплантацію хряща в березні 2023 року.

На рахунку гравця 12 матчів регулярного сезону, в яких він набирав у середньому 5,2 очка, 3,1 підбирання та 3,6 передачі.