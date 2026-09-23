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Лень менш ніж за місяць розірвав контракт із Басконією

Олександр Булава — 23 вересня 2026, 21:07
Лень менш ніж за місяць розірвав контракт із Басконією
Олексій Лень
Getty Images

Іспанська Басконія достроково розірвала контракт з українським центровим Олексієм Ленем, який приєднався до команди лише у вересні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони за обопільною згодою розірвали дворічну угоду. Причиною такого рішення став фізичний стан спортсмена. Після свого першого тренування з командою Лень відчув дискомфорт, спричинений старим пошкодженням.

"Хоча не було слідів нової травми, Басконія та Лень вирішили, що в найкращих інтересах – розірвати контракт. Це надасть Леню необхідний час, аби розібратися з дискомфортом та підготуватися до майбутнього", – повідомили у клубі.

Нагадаємо, що в кампанії-2025/26 Олексій зіграв 49 матчів у всіх турнірах у складі мадридського Реала, але пропустив кінцівку сезону через травму. Він у середньому набирав 6,5 очки та 3,3 підбирання за 12,4 хвилини в іграх чемпіонату Іспанії.

Олексій Лень Басконія

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