Лень менш ніж за місяць розірвав контракт із Басконією

Іспанська Басконія достроково розірвала контракт з українським центровим Олексієм Ленем, який приєднався до команди лише у вересні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони за обопільною згодою розірвали дворічну угоду. Причиною такого рішення став фізичний стан спортсмена. Після свого першого тренування з командою Лень відчув дискомфорт, спричинений старим пошкодженням.

"Хоча не було слідів нової травми, Басконія та Лень вирішили, що в найкращих інтересах – розірвати контракт. Це надасть Леню необхідний час, аби розібратися з дискомфортом та підготуватися до майбутнього", – повідомили у клубі.

Нагадаємо, що в кампанії-2025/26 Олексій зіграв 49 матчів у всіх турнірах у складі мадридського Реала, але пропустив кінцівку сезону через травму. Він у середньому набирав 6,5 очки та 3,3 підбирання за 12,4 хвилини в іграх чемпіонату Іспанії.