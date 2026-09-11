Лень перебуває за крок до переходу в іспанський клуб

Український центровий Олексій Лень близький до переходу в Басконію.

Про це повідомляє AS.

За інформацією видання, баски планують посилити цю позицію перед стартом нового сезону, і сторони перебувають за крок до підписання контракту.

Олексій Лень раніше залишив Реал, за який виступав із жовтня 2025 року. Зазначимо, що за мадридський клуб українець зіграв 49 матчів у всіх турнірах. Він у середньому набирав 6,5 очки та 3,3 підбирання за 12,4 хвилини в матчах чемпіонату Іспанії.

Наприкінці сезону 33-річний бігмен зазнав травми плантарної фасції лівої стопи. Через неї він пропустив Фінал чотирьох Євроліги та плейоф чемпіонату Іспанії.

Басконія минулого сезону фінішувала третьою в регулярному чемпіонаті. У плейоф команда завершила виступи на стадії 1/4 фіналу, де поступилася Ховентуту.

Напередодні розігруючий збірної України Максим Шульга став гравцем Реала.