Лень може залишити Басконію через кілька днів після підписання контракту

Іспанська Басконія може достроково розірвати контракт з українським центровим Олексієм Ленем, який лише нещодавно приєднався до команди.

Як повідомляє El Correo, у клубі занепокоєні фізичним станом 33-річного українця.

Ситуація виявилася настільки серйозною, що Басконія може розглянути варіант припинення співпраці з баскетболістом.

Лень уже пропустить Суперкубок Іспанії, який відбудеться у Бадалоні. Українець не вирушив на турнір разом із командою через фізичний дискомфорт. За інформацією іспанських ЗМІ, у центрового виникли м'язові проблеми.

Головний тренер Басконії Паоло Гальбіаті перед від'їздом команди не став детально коментувати стан новачка.

Ситуація привертає особливу увагу через те, що Лень приєднався до Басконії лише кілька днів тому. Українець підписав із клубом контракт до 2028 року та перед оформленням угоди пройшов медичне обстеження.

Минулий сезон Лень провів у складі Реала. Кінцівку сезону він пропустив через травму.