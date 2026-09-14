Лень підписав контракт із відомим іспанський клубом

Український центровий Олексій Лень продовжить кар'єру в Басконії.

Про це повідомила пресслужба іспанського клубу.

33-річний баскетболіст залишався без команди після дострокового розірвання контракту з Реалом. Умови угоди між сторонами не повідомляються.

Зазначимо, що Басконія минулого сезону фінішувала третьою в регулярному чемпіонаті Іспанії. У плейоф вона завершила виступи на стадії 1/4 фіналу, де поступилася Ховентуту.

Іспанський клуб грає в Євролізі, тож Лень продовжить свої виступи у найпрестижнішому клубному турнірі континенту.

Нагадаємо, що в кампанії-2025/26 Олексій зіграв 49 матчів у всіх турнірах у складі "вершкових", але пропустив кінцівку сезону через травму. Він у середньому набирав 6,5 очки та 3,3 підбирання за 12,4 хвилини в іграх чемпіонату Іспанії.