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Леброн: Я все ще можу допомогти Лейкерс виграти НБА

Станіслав Лисак — 1 жовтня, 08:35
Леброн: Я все ще можу допомогти Лейкерс виграти НБА
Getty Images

Лідер Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс заявив, що має сили грати на найвищому рівні в новому сезоні Національної асоціації баскетболу (НБА).

Слова легендарного форварда передає Bleacher Report.

"У моєму віці, з тією силою, яку я маю, у мене є можливість грати на тому рівні, на якому я граю. І це дає мені відчуття, що у мене ще багато сил у запасі, дуже багато. І я можу допомогти команді досягти успіху – здобути золото НБА. Я все ще можу це зробити.
Тож це досить круто з індивідуальної точки зору – знати, що ти можеш грати з найкращими у світі, брати в цьому участь, не тільки на майданчику, але й поза ним. Тож це кайф", – сказав Джеймс.

Нагадаємо, що в серпні Леброн Джеймс разом зі збірною США виграв Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Для "зірково-смугастих" ця перемога стала п'ятою поспіль на Олімпіаді.

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Раніше повідомлялося, що Джеймс після призначення Джей Джей Редіка на посаду головного тренера Лейкерс хоче побачити намір команди конкурувати за титул НБА.

Леброн очікує, що команда підпише гравця рівня Матчу зірок, який сформує нове потужне тріо з ним і Ентоні Девісом. У травні цього року агент 39-річного баскетболіста повідомив, що гравець перебуває у статусі вільного агента.

NBA Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

Лос-Анджелес Лейкерс

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