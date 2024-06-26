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Леброн може залишитися в Лейкерс, якщо клуб підпише топового гравця

Владислав Уткін — 26 червня, 17:16
Леброн може залишитися в Лейкерс, якщо клуб підпише топового гравця

Легендарний американський баскетболіст Леброн Джеймс може залишитися в Лос-Анджелес Лейкерс, якщо команда посилиться у це міжсезоння.

Про це повідомляє The Athletic.

Джеймс після призначення Джей Джей Редіка на посаду головного тренера хоче побачити намір Лейкерс конкурувати з найкращими командами НБА.

Леброн очікує, що команда підпише гравця рівня Матчу зірок НБА в це міжсезоння, який сформує нове потужне тріо з ним і Ентоні Девісом.

Раніше агент Джеймса повідомив, що гравець перебуває у статусі вільного агента.

Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

Лос-Анджелес Лейкерс

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