Агент Леброна здивував заявою про поточний статус "Короля Джеймса"

Легендарний Леброн Джеймс наразі перебуває у статусі вільного агента.

Про це повідомив його агент Річ Пол у прямому етері на TNT.

"Леброн – вільний агент. Я маю зосередитися на своїй роботі, а він – на своїй, і дозволити Лейкерс найняти того тренера, якого вони хочуть. Леброн завжди виходив на майданчик та грав за будь-якого тренера. Думаю, він заслужив право бути залученим (у процес вибору нового тренера – прим.), якби хотів цього, але це не той випадок", – сказав Пол.

Rich Paul: “LeBron is a free agent.”



… but LeBron currently has a pending player option. Interesting slip up from his agent. 👀



(via @ChrisBHaynes) pic.twitter.com/5IrtdnP8C1 — Legion Hoops (@LegionHoops) May 26, 2024

Влітку Джеймс може залишити Лейкерс, для цього йому буде потрібно відмовитися від опції гравця. Втім, франшиза ще не робила жодних заяв щодо майбутнього Леброна, як і сам "Король Джеймс".