Агент Леброна здивував заявою про поточний статус "Короля Джеймса"
Легендарний Леброн Джеймс наразі перебуває у статусі вільного агента.
Про це повідомив його агент Річ Пол у прямому етері на TNT.
"Леброн – вільний агент. Я маю зосередитися на своїй роботі, а він – на своїй, і дозволити Лейкерс найняти того тренера, якого вони хочуть. Леброн завжди виходив на майданчик та грав за будь-якого тренера. Думаю, він заслужив право бути залученим (у процес вибору нового тренера – прим.), якби хотів цього, але це не той випадок", – сказав Пол.
Влітку Джеймс може залишити Лейкерс, для цього йому буде потрібно відмовитися від опції гравця. Втім, франшиза ще не робила жодних заяв щодо майбутнього Леброна, як і сам "Король Джеймс".