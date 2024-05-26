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Агент Леброна здивував заявою про поточний статус "Короля Джеймса"

Игорь Чернявский — 26 травня, 15:38
Агент Леброна здивував заявою про поточний статус Короля Джеймса

Легендарний Леброн Джеймс наразі перебуває у статусі вільного агента.

Про це повідомив його агент Річ Пол у прямому етері на TNT.

"Леброн – вільний агент. Я маю зосередитися на своїй роботі, а він – на своїй, і дозволити Лейкерс найняти того тренера, якого вони хочуть. Леброн завжди виходив на майданчик та грав за будь-якого тренера. Думаю, він заслужив право бути залученим (у процес вибору нового тренера – прим.), якби хотів цього, але це не той випадок", – сказав Пол.

Влітку Джеймс може залишити Лейкерс, для цього йому буде потрібно відмовитися від опції гравця. Втім, франшиза ще не робила жодних заяв щодо майбутнього Леброна, як і сам "Король Джеймс".

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