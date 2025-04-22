Барклі: Лейкерс не можуть собі дозволити програти в першому раунді з ЛеБроном та Дончичем

Легенда НБА, а нині експерт на телебаченні Чарльз Барклі попередив Лейкерс про наслідки, якщо команда не зможе пройти перший раунд плейоф.

Слова 62-річного американця наводить ClutchPoints.

"Озерники" стартували в серії з Міннесотою з поразки на власному паркеті, через що зросло побоювання щодо спроможності ЛАЛ поборотися за чемпіонство.

На думку Барклі, Лейкерс не можуть дозволити собі програти і другий матч, що погіршить стан справ для колективу Джей Джей Редіка. В якості причини цього він назвав фактор Луки Дончича.

"Очевидно, я думаю, що це (матч №2) обов'язкова перемога для Лейкерс. Якщо Лука Дончич і ЛеБрон Джеймс програють у першому раунді плейоф, це поганий сезон. Всі віддали їм перемогу в обміні (Дончича). Але якщо вони програють у першому раунді, для них це буде дуже погано", – сказав Барклі.

"If you get Luka and LeBron losing in the first round... that's a bad season"



Chuck sounds off on teams looking to win their Game 2s 👀 pic.twitter.com/DqGgOQJw3t — NBA on TNT (@NBAonTNT) April 22, 2025

Другий матч серії між Лейкерс та Міннесотою відбудеться в ніч на завтра, 23 квітня. Старт матчу запланований на 05:00 за київським часом.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх поєдинків першого раунду плейоф НБА.