Він просто старий, – Барклі сумнівається у тому, що ЛеБрон травмований

Легенда НБА та ТБ-експерт Чарльз Барклі вважає, що зірка Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс насправді не травмований.

Слова 62-річного американця наводить BasketNews.

Джеймс не зіграв ще жодного матчу на старті нового регулярного сезону НБА. У 40-річного баскетболіста діагностували защемлення сідничного нерва. Але Барклі сумнівається у тому, що ЛеБрон травмований. Досвідчений баскетболіст видав тезу про те, що "Король" просто намагається приховати свою старість.

"Він просто старий. Усі старіють. Він каже, що це защемлення. Ви знаєте, що це означає? Так, я знаю, що в нього болить спина. У всіх старих людей болить спина. Можна представити це як защемлення нерва. Можна вигадати всі ці медичні терміни. ЛеБрон старий", – сказав Барклі.

Варто зазначити, що цей сезон стане для ЛеБрона Джеймса 23-м у кар'єрі. Він уперше не зміг взяти участь у стартовому матчі нової регулярки НБА.

Раніше стало відомо, коли ЛеБрон Джеймс може повернутися на баскетбольний майданчик.