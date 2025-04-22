Нікс, смерть Папи Римського та зізнання Каньє Веста: реакція 50 Cent на поразку Нью-Йорка

Кертіс Джексон, він же всесвітньовідомий репер 50 Cent залишив цікавий коментар після того, як Нью-Йорк на власному паркеті програв Детройту в матчі плейоф НБА.

Своїми враженнями від гри 49-річний американець поділився в Instagram.

В ніч на сьогодні, 22 квітня, відбувся другий матч серії першого раунду плейоф Східної конференції між Нікс та Пістонс, який завершився перемогою останніх з рахунком 100:94.

Цим успіхом команда Джей Бі Бікерстаффа перервала свою 17-річну серію поразок в межах постсезону. Але не це, а сам факт поразки Нью-Йорка засмутив 50 Cent.

Він опублікував відео з арени "Медісон Сквер Гарден", згадавши у підписі смерть Папи Римського та нещодавнє зізнання свого колеги Каньє Веста.

"Бл*ха, сьогодні Нікс програли, Папа Римський помер, а Каньє розповів нам, що 8 років смоктав член свого двоюрідного брата. Я рано лягаю спати, завтра має бути кращий день", – написав 50 Cent.

Джексон посилається на пісню Каньє Веста під назвою "COUSIN", в якій він розповів, що займався оральним сексом зі своїм двоюрідним братом.

"Ця пісня називається "COUSIN", вона про мого двоюрідного брата, який довічно сидить у в'язниці за вбивство вагітної жінки через кілька років після того, як я сказав йому, що ми більше не будемо "дивитися разом брудні журнали". Можливо, у своєму егоцентричному безладі я відчував себе винним в тому, що показав йому ті брудні журнали, коли йому було 6 років, а потім ми робили те, що побачили. У мого тата були журнали "Плейбой", але журнали, які я знайшов у маминій шафі, були іншими. Мене звуть Є, і я смоктав член свого двоюрідного брата до 14 років", – підписав відео Вест.

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Нагадаємо, що після цього матчу серія переїжджає до Детройта, де відбудеться гра №3. Ця зустріч проходитиме в ніч на 25 квітня. Старт матчу запланований на 02:00 за київським часом.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх ігор першого раунду плейоф НБА.