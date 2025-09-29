Ексзірка Філадельфії: У 90-х ми б знищили Каррі

Колишній форвард Фінікса та Філадельфії Чарльз Барклі висловився про одного з лідерів Голден Стейт та зірку НБА Стефа Каррі.

Слова американця наводить Fadeawayworld.

"Він не має жодних фізичних даних. Ми б знищили цього дрібного чувака. Я обожнюю Стефа Каррі, але чи витримав би він ті навантаження, що і Майкл Джордан?

Серйозно, передивіться ті матчі. Вони так били Джордана, що зараз за подібне дають місяць дискваліфікації. У мій час вони б мали лише два штрафні кидки за матч", – розповів Барклі.

Нагадаємо, форвард виступав у НБА з 1984 по 2000 рік. За цей період Чарльз встиг пограти у складі Філадельфії, Фінікса та Х'юстон Рокетс. В середньому Барклі набирав 22,1 очок за матч, виконуючи при цьому 11,7 підбирань та 3,9 передачі.

Минулого сезону Каррі зіграв 70 матчів, у яких в середньому набирав 24.5 очок з 32 хвилини на паркеті. Також у його активі 4.4 підбирання та 6 перехоплень.

Раніше лідера Ворріорз було визнано найкращим американським гравцем НБА.