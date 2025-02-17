Команда Шакіла О'Ніла завдяки двом перемогам стала тріумфатором Матчу зірок НБА
У ніч із 16 на 17 лютого відбувся Матч зірок Національної баскетбольної асоціації.
Переможцем стала команда Шакіла О'Ніла.
Цього року формат проведення змінився. Було три команди сформовані гравцями команд НБА, а четвертою стала збірна молодих баскетболістів та представників G-League ексбаскетболістки Кендіс Паркер, яка виграла конкурс висхідних зірок.
За підсумками півфіналів до головного матчу відібралися підопічні Шакіла О'Ніла та Чарльза Барклі, де переможцями вийшли саме гравці легендарного центрового.
Команда Шака – Команда Чака 41:25
MVP став зірковий плеймейкер Ворріорз Стеф Каррі.
Команда Чака: Шей Гілджес-Александер, Нікола Йокич, Донован Мітчелл, Алперен Шенгюн, Паскаль Сіакам, Карл-Ентоні Таунс, Віктор Вембаньяма, Трей Янг.
Команда Кенні Сміта: Джейлен Брансон, Кейд Каннінгем, Ентоні Едвардс, Даріус Гарленд, Тайлер Хірро, Джарен Джексон, Еван Моблі, Джейлен Вільямс.
Команда Шака: Джейлен Браун, Стефен Каррі, Кевін Дюрент, Джеймс Харден, Кайрі Ірвінг, Леброн Джеймс, Деміан Ліллард, Джейсон Тейтум.
Команда Кендіс: Стефон Касл, Далтон Кнехт, Джейлен Уеллс, Кейонте Джордж, Зак Іді, Трейс Джексон-Девіс, Райан Данн, Амен Томпсон.
Нагадаємо, що через травму подію пропустив Леброн Джеймс.