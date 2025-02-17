Команда Шакіла О'Ніла завдяки двом перемогам стала тріумфатором Матчу зірок НБА

У ніч із 16 на 17 лютого відбувся Матч зірок Національної баскетбольної асоціації.

Переможцем стала команда Шакіла О'Ніла.

Цього року формат проведення змінився. Було три команди сформовані гравцями команд НБА, а четвертою стала збірна молодих баскетболістів та представників G-League ексбаскетболістки Кендіс Паркер, яка виграла конкурс висхідних зірок.

За підсумками півфіналів до головного матчу відібралися підопічні Шакіла О'Ніла та Чарльза Барклі, де переможцями вийшли саме гравці легендарного центрового.

Баскетбол – Матч зірок НБА-2025

Фінал

Команда Шака – Команда Чака 41:25

MVP став зірковий плеймейкер Ворріорз Стеф Каррі.

Команда Чака: Шей Гілджес-Александер, Нікола Йокич, Донован Мітчелл, Алперен Шенгюн, Паскаль Сіакам, Карл-Ентоні Таунс, Віктор Вембаньяма, Трей Янг.

Команда Кенні Сміта: Джейлен Брансон, Кейд Каннінгем, Ентоні Едвардс, Даріус Гарленд, Тайлер Хірро, Джарен Джексон, Еван Моблі, Джейлен Вільямс.

Команда Шака: Джейлен Браун, Стефен Каррі, Кевін Дюрент, Джеймс Харден, Кайрі Ірвінг, Леброн Джеймс, Деміан Ліллард, Джейсон Тейтум.

Команда Кендіс: Стефон Касл, Далтон Кнехт, Джейлен Уеллс, Кейонте Джордж, Зак Іді, Трейс Джексон-Девіс, Райан Данн, Амен Томпсон.

Нагадаємо, що через травму подію пропустив Леброн Джеймс.