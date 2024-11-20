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Вони прийшли та все зруйнували: легенда НБА розкритикувала Дюранта та Ірвінга за їх час у Брукліні

Олексій Погорелов — 20 листопада 2024, 22:47
Вони прийшли та все зруйнували: легенда НБА розкритикувала Дюранта та Ірвінга за їх час у Брукліні
Кевін Дюрант та Кайрі Ірвінг
BasketNews

Легенда НБА та ТВ-експерт Чарльз Барклі пройшовся по Кевіну Дюранту та Кайрі Ірвінгу через те, що вони стали причиною звільнення Кенні Аткінсона з Брукліна у березні 2020 року.

Слова великого баскетболіста наводить BasketNews.

На думку Барклі, Кей Ді та Кайрі зруйнували чудову команду, яку побудував 57-річний фахівець.

"Три або чотири роки тому ми хвалилися, що Кенні Аткінсон чудово працює в Брукліні... А потім прийшли Дюрант та Ірвінг та вигнали його з цього корабля... Цей хлопець знає, як тренувати", – сказав Барклі.

Цим висловлюванням Барклі відзначив роботу Аткінсона з Клівлендом, який минулої ночі зазнав першої поразки у сезоні, до цього вигравши 15 матчів поспіль.

Раніше стало відомо, що власник Фінікс Санз Мет Ішбіа намагатиметься залишити Кевіна Дюранта в Аризоні, запропонувавши тому продовження контракту.

Бруклін Ірвінг Чарльз Барклі Кевін Дюрант

Бруклін

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