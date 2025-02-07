Леброн і Девіс знову разом: визначилися склади команд на Матч зірок

Визначилися склади трьох команд на Матч усіх зірок Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

З вибраних гравців колективи сформували експерти TNT Sports Шакіл О'Ніл, Чарльз Барклі та Кенні Сміт.

Команда Шака (в порядку вибору на драфті): Леброн Джеймс, Стефен Каррі, Ентоні Девіс, Джейсон Тейтум, Кевін Дюрент, Деміан Ліллард, Джеймс Харден і Джейлен Браун

Команда Чака: Нікола Йокіч, Янніс Адетокумбо, Шей Гілджес-Александер, Віктор Вембаньяма, Паскаль Сіакам, Алперен Шенгюн і Карл-Ентоні Таунс

Команда Кенні: Ентоні Едвардс, Джейлен Бренсон, Джарен Джексон, Кейд Каннінгем, Даріус Гарленд, Тайлер Хірро, Еван Моблі та Джейлен Уільямс.

The 2025 NBA All-Star Team Rosters! ⬇️ pic.twitter.com/4IylhECC4o — NBA Communications (@NBAPR) February 7, 2025

Четвертою командою стане збірна молодих зірок НБА.

Нагадаємо, вчора в останній день трейд-дедлайну український центровий Олексій Лень змінив Сакраменто на Вашингтон.