Леброн і Девіс знову разом: визначилися склади команд на Матч зірок
Визначилися склади трьох команд на Матч усіх зірок Національної баскетбольної асоціації.
Про це повідомляє пресслужба асоціації.
З вибраних гравців колективи сформували експерти TNT Sports Шакіл О'Ніл, Чарльз Барклі та Кенні Сміт.
Команда Шака (в порядку вибору на драфті): Леброн Джеймс, Стефен Каррі, Ентоні Девіс, Джейсон Тейтум, Кевін Дюрент, Деміан Ліллард, Джеймс Харден і Джейлен Браун
Команда Чака: Нікола Йокіч, Янніс Адетокумбо, Шей Гілджес-Александер, Віктор Вембаньяма, Паскаль Сіакам, Алперен Шенгюн і Карл-Ентоні Таунс
Команда Кенні: Ентоні Едвардс, Джейлен Бренсон, Джарен Джексон, Кейд Каннінгем, Даріус Гарленд, Тайлер Хірро, Еван Моблі та Джейлен Уільямс.
Четвертою командою стане збірна молодих зірок НБА.
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