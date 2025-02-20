Лень та Лейкерс програли другий спільний матч НБА, цього разу Шарлотт

У ніч на четвер, 20 лютого, Національна баскетбольна асоціація повернулася одним матчем, але яким.

Лос-Анджелес Лейкерс Олексія Леня на своєму майданчику приймали Шарлотт Горнетс. У старті "шершнів" вийшов Марк Вільямс, який кілька тижнів тому на три дні став гравцем "озерників". Проте каліфорнійці згодом скасували цей трейд.

А ось український центровий, який вийшов з лави запасних, мав удвічі менше ігрового часу, ніж під час свого дебюту за Лейкерс.

Цікаво, що Лос-Анджелес мав перевагу в 11 очок, коли команди йшли на велику перерву, після чого вона зросла до +13. І саме в той момент, за рахунку 65:52, почався камбек гостей. Команда Чарльза Лі видала ривок 23:1, що допомогло вже їй мати суттєву перевагу в 9 балів.

Але після цього вже настав час "пурпурово-золотим" відіграватися, що призвело до клатчу в матчі. До самого кінця ніхто не міг відірватися більш ніж на п'ять очок. Лень же у цей час сидів на лаві запасних.

За лічені секунди до кінця гри ЛАЛ забили важливий триочковий, скоротивши відставання до мінімуму, але за 6,8 секунди, що залишалися, Горнетс закинули два штрафні та виграли матч 100:97.

У підсумку Олексій Лень провів на паркеті найменше часу серед усіх гравців цього поєдинку (10 хвилин). За цей час він відзначився одним підбиранням та одним фолом. Його "+-" склав +8. І на цьому все, поки що Джей Джей Редік готовий давати 31-річному українцеві саме стільки ігрового часу.

НБА – регулярний сезон

20 лютого

Лейкерс – Шарлотт 97:100 (28:21, 20:16, 18:32, 31:31)

Лейкерс: Джеймс (26 + 7 підбирань + 11 передач), Хачімура (17 + 8 підбирань), Дончич (14 + 11 підбирань + 8 передач), Фінні-Сміт (12 + 5 підбирань), Рівз (8), Хейс (8), Вандербілт (3), Внсент (0), Кнехт (0 + 5 підбирань), Лень (0).

Шарлотт: Бріджес (29 + 6 підбирань), Болл (27 + 5 підбирань + 6 передач), Сміт (12), Вільямс (10 + 9 підбирань), Каррі (10 + 5 підбирань), Джеффріс (5), Грін (4), Салон (3 + 6 підбирань), Нурукич (0 + 8 підбирань + 7 передач), Пейктон (0).

Результат цього матчу ніяк не вплинув на положення команд в турнірній таблиці.

Лейкерс залишилися п'ятими на Заході з балансом перемог 32-21, а Шарлотт посідає чотирнадцяте місце Сходу, вигравши 14 ігор з 53