Захисник Орландо вибув на декілька тижнів через травму коліна
Захисник Орландо Джейлен Саггс не допоможе своїй команді у наступних матчах через травму коліна.
Про це повідомили у ESPN.
Баскетболіст отримав ушкодження в матчі проти Нью-Йорка, який Меджик виграли 111:102. За дві хвилини до завершення Саггс намагався здійснити ривок, але під час кидку впав і деякий час перебував на паркеті.
Діагностика виявила забій кістки правого коліна, але без структурних змін – за прогнозами лікарів, Саггс перебуватиме поза грою близько двох тижнів, після чого на нього очікує нове сканування.
Джейлен Саггс виступає за Орландо з 2021 року, коли його було обрано під п'ятим номером драфту. Останні два роки захисник бореться з різного роду травмами, через що за цей період зіграв лише 92 матчі.
Раніше повідомлялось, що лідер Голден Стейт Стефен Каррі вперше в кар'єрі програв три стартові матчі поспіль.