Захисник Орландо вибув на декілька тижнів через травму коліна

Захисник Орландо Джейлен Саггс не допоможе своїй команді у наступних матчах через травму коліна.

Про це повідомили у ESPN.

Баскетболіст отримав ушкодження в матчі проти Нью-Йорка, який Меджик виграли 111:102. За дві хвилини до завершення Саггс намагався здійснити ривок, але під час кидку впав і деякий час перебував на паркеті.

Reuters

Діагностика виявила забій кістки правого коліна, але без структурних змін – за прогнозами лікарів, Саггс перебуватиме поза грою близько двох тижнів, після чого на нього очікує нове сканування.

Джейлен Саггс виступає за Орландо з 2021 року, коли його було обрано під п'ятим номером драфту. Останні два роки захисник бореться з різного роду травмами, через що за цей період зіграв лише 92 матчі.

Раніше повідомлялось, що лідер Голден Стейт Стефен Каррі вперше в кар'єрі програв три стартові матчі поспіль.