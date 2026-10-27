Зірка Денвера заявив, що не збирається перепрошувати через критику вболівальників
Форвард Денвера Нікола Йокич заявив, що не відмовлятиметься від своїх слів про вболівальників команди.
Слова серба передає BasketNews.
На думку центрового, фанати, які свистять на адресу своїх гравців – несправжні, а тому йому немає за що перепрошувати.
"Я вже сказав те, що сказав і не збираюсь забирати це назад. Я грав у значно гірших умовах і за різної кількісті вболівальників: і сто тисяч глядачів було, і 10. Але я не звик до того, що вони освистують власну команду.
На мою думку, це не справжні вболівальники", – заявив Йокич.
Зауважимо, що мова йде про матч Наггетс із Нью-Орлеаном, коли Денвер програв перші три чверті і фанати команди засвистали своїх улюбленців.
У підсумку, Денвер зміг оформити камбек, а Йокич заявив, що тих, хто свистів на адресу баскетболістів, він більше не бажає бачити на трибунах.
Наразі команда посідає 10 місце у турнірній таблиці Західної конференції, маючи баланс перемог та поразок 1:2. У наступному матчі Йокич та компанія зіграють проти Пеліканс - поєдинок заплановано на 29 жовтня о 02:00 за київським часом.
Напередодні Наггетс зазнали поразки від Голден Стейт, який цим перервав власну жахливу серію.