Чемпіон НБА-2014 залишить сенсацію Євроліги заради аутсайдера Західної конференції
Головний тренер Парижу Тьяго Спліттер вирішив залишити французький колектив заради можливості повернутися в НБА.
Про це повідомляє журналіст Чема де Лукас.
Згідно з джерелом, 40-річний бразилець залишить свою посаду та приєднається до тренерського штабу Чонсі Біллапса в Портленді.
Нагадаємо, що Тьяго Спліттер став чемпіоном НБА у 2014 році у складі Сан-Антоніо Сперс. Тоді "шпори" у п'яти матчах переграли Маямі Хіт.
Після завершення ігрової кар'єри у 2018 році, Спліттер розпочав тренерську в 2019 році в ролі асистента в Брукліні (2019-2023). Після одного сезону в Х'юстоні (2023/24), Тьяго вперше отримав самостійну роботу, очоливши Париж.
У свій перший рік роботи він вивів французьку команду до турніру плей-ін Євроліги, де вона сенсаційно обіграла Реал. Але шлях Парижа у плейоф завершився на стадії першого раунду, де його зупинив майбутній чемпіон Фенербахче (3-0).
Раніше стало відомо, що Париж буде частиною розширеної Євроліги у наступному сезоні, отримавши однорічний wild-card.