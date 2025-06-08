Чемпіон НБА-2014 залишить сенсацію Євроліги заради аутсайдера Західної конференції

Головний тренер Парижу Тьяго Спліттер вирішив залишити французький колектив заради можливості повернутися в НБА.

Про це повідомляє журналіст Чема де Лукас.

Згідно з джерелом, 40-річний бразилець залишить свою посаду та приєднається до тренерського штабу Чонсі Біллапса в Портленді.

ÚLTIMA HORA: El entrenador de la gran sensación de Euroliga, Paris, Tiago Splitter, vuelve a la #NBA para unirse al staff técnico de los Blazers de Chauncey Billups.



Paris Basketball coach, Tiago Splitter, is returning to the #NBA to join Billups' coaching staff at Portland. — Chema de Lucas (@chemadelucas) June 7, 2025

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Нагадаємо, що Тьяго Спліттер став чемпіоном НБА у 2014 році у складі Сан-Антоніо Сперс. Тоді "шпори" у п'яти матчах переграли Маямі Хіт.

Після завершення ігрової кар'єри у 2018 році, Спліттер розпочав тренерську в 2019 році в ролі асистента в Брукліні (2019-2023). Після одного сезону в Х'юстоні (2023/24), Тьяго вперше отримав самостійну роботу, очоливши Париж.

У свій перший рік роботи він вивів французьку команду до турніру плей-ін Євроліги, де вона сенсаційно обіграла Реал. Але шлях Парижа у плейоф завершився на стадії першого раунду, де його зупинив майбутній чемпіон Фенербахче (3-0).

Раніше стало відомо, що Париж буде частиною розширеної Євроліги у наступному сезоні, отримавши однорічний wild-card.