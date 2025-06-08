Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Чемпіон НБА-2014 залишить сенсацію Євроліги заради аутсайдера Західної конференції

Олексій Погорелов — 8 червня 2025, 20:45
Тьяго Спліттер
Тьяго Спліттер
AFP

Головний тренер Парижу Тьяго Спліттер вирішив залишити французький колектив заради можливості повернутися в НБА.

Про це повідомляє журналіст Чема де Лукас.

Згідно з джерелом, 40-річний бразилець залишить свою посаду та приєднається до тренерського штабу Чонсі Біллапса в Портленді.

Читайте також :
Зірковий гравець Фінікса підпише найдорожчу угоду в історії НБА

Нагадаємо, що Тьяго Спліттер став чемпіоном НБА у 2014 році у складі Сан-Антоніо Сперс. Тоді "шпори" у п'яти матчах переграли Маямі Хіт.

Після завершення ігрової кар'єри у 2018 році, Спліттер розпочав тренерську в 2019 році в ролі асистента в Брукліні (2019-2023). Після одного сезону в Х'юстоні (2023/24), Тьяго вперше отримав самостійну роботу, очоливши Париж.

У свій перший рік роботи він вивів французьку команду до турніру плей-ін Євроліги, де вона сенсаційно обіграла Реал. Але шлях Парижа у плейоф завершився на стадії першого раунду, де його зупинив майбутній чемпіон Фенербахче (3-0).

Раніше стало відомо, що Париж буде частиною розширеної Євроліги у наступному сезоні, отримавши однорічний wild-card.

баскетбол Євроліга Париж НБА Сан-Антоніо Сперс Портленд Трейл Блейзерс Тьяго Спліттер

Сан-Антоніо Сперс

Грегг Попович: 7 причин величі ікони Сан-Антоніо Сперс
Попович: Я більше не тренер Сан-Антоніо, тепер я бос
Кавай: Попович показав мені, як перемагати
Життя після Поповича: Сан-Антоніо назвав ім'я нового головного тренера
Кінець епохи: Грегг Попович залишив посаду тренера Сан-Антоніо Сперс

Останні новини