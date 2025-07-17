Піти чи залишитися: ЛеБрон зробив вибір щодо майбутнього з Лейкерс

ЛеБрон Джеймс точно розпочне наступний регулярний сезон НБА у складі Лос-Анджелес Лейкерс.

Про це повідомляє The Athletic.

Незважаючи на постійні чутки про клуби, які зацікавлені в обміні "Короля" чи його підписанні в разі, якщо він домовиться про викуп контракту, Джеймс не вів жодних переговорів з "озерниками" про варіанти припинення співпраці.

Лейкерс і ЛеБрон чекають спільного старту сезону і ніяких сигналів про викуп або трейд не було.

Варто зазначити, що сезон-2025/26 стане для Джеймса вже 8-м поспіль у складі франшизи з Лос-Анджелеса. Це його найдовший відрізок в одній команді за кар'єру.

Нагадаємо, що чути про можливий відхід ЛеБрона з'явилися в результаті кількох факторів. Лейкерс не запропонували Джеймсу продовження контракту, через що він був змушений активувати опцію гравця на наступний сезон.

А під час нещодавнього матчу Літньої ліги НБА ЛеБрон відмовився коментувати своє майбутнє в Лейкерс.