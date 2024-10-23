Леброн підтримав сина після спільної гри в НБА. Джеймс-молодший очок не набрав

Зірка Національної баскетбольної асоціації Леброн Джеймс висловився про спільну гру з сином. Бронні Джеймс дебютував на професійному рівні, що дозволило їм стати першим тандемом батько-син в історії НБА.

Його слова наводить Legion Hoops.

"Сьогодні все було просто супер. З того самого моменту, як я прокинувся. Побачив дочку перед тим, як вона вирушила до школи. Потім подався на роботу, а там син.

Я так пишаюся ним, неймовірно. Він мій тил, моя опора у цьому житті", – заявив 39-річний форвард.