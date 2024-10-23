Леброн Джеймс вперше зіграв із сином за Лейкерс в матчі ліги

Леброн Джеймс і Бронні Джеймс офіційно увійшли в історію як перший дует батька і сина, який зіграв разом у грі НБА. Вони вийшли на паркет у матчі з Міннесотою (110:103).

Леброн вийшов на матч у старті і зіграв 13 хвилин. Потім він з’явився на майданчику разом зі своїм сином за 4 хвилини до кінця другої чверті. Дует батька і сина провів на майданчику разом 2:41.

Леброн у сумі зіграв 35 хвилин, набравши 16 очок і 5 підбирань. Бронні провів на паркеті 3 хвилини, не відзначившись набраними очками.

Леброн, Бронні та Лейкерс (1:0) повернуться на паркет у п'ятницю ввечері. Вони будуть приймати Фінікс.

Відзначимо, що Леброн Джеймс і його старший син вперше вийшли на майданчик разом у передсезонному матчі проти Санз. Це сталось в 20-й день народження Бронні.

Леброн, якому в грудні виповниться 40 років, розпочав свій 22-й сезон у лізі, що є рекордом за всю історію.