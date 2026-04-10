Леброн і Бронні Джеймси переписали історію НБА

У п'ятницю, 10 квітня, Леброн Джеймс і Бронні Джеймс встановили унікальне досягнення в НБА.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Вони стали авторами першої в історії НБА результативної передачі сина на батька. Це сталось наприкінці першої чверті матчу Голден Стейт – Лейкерс.

Джеймс-молодший перехопив м'яч і відправив "Короля Джеймса" у відрив. Легендарний баскетболіст не схибив, без супротиву завершивши атаку своєї команди.

Зазначимо, що "озерники" здобули перемогу в поєдинку з рахунком 119:103. За два тури до завершення регулярного чемпіонату вони посідають четверте місце в таблиці Західної конференції.

Нагадаємо, що наприкінці березня Джеймси також стали авторами першої в історії НБА результативної передачі батька на сина.

