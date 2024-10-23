НБА стартувала: Бостон розгромив Нікс, Лейкерс обіграли Міннесоту

У ніч з 22 на 23 жовтня стартував сезон-2024/25 Національної баскетбольної асоціації.

У матчі-відкриття Бостон впевнено здолав Нікс. Нью-Йорк експерти вважають головним конкурентом для Селікс на Сході, але у цій зустрічі цього не відчувалося. Зазначимо, що "кельти" зуміли повторити рекорд НБА за влучними дальніми в одному матчі.

В іншому поєдинку дня Лейкерс на власному паркеті здолали Міннесоту.

НБА – регулярний чемпіонат

23 жовтня

Бостон – Нью-Йорк – 132:109 (43:24, 31:31, 39:32, 19:22)

Бостон: Тейтум 37 + 10 передач, Вайт 24, Браун 23 + 7 підбирань, Холідей 18, Хорфорд 11 – старт; Хаузер 10, Корнет 4, Прітчард 3, Тіллман 2 + 7 підбирань, Волш 0, Кета 0.

Нью-Йорк: Брансон 22, Бріджес 16, Харт 12, Таунс 12 + 7 підбирань, Анунобі 4 – старт; Макбрайд 22, Пейн 11, Сімс 4 + 9 підбирань, Дадьє 3, Колек 3, Хукпорті 0, Топпін 0.

Лейкерс – Міннесота – 110:103 (22:23, 33:19, 27:32, 28:29)

Лейкерс: Девіс 36 + 16 підбирань, Хачімура 18, Джеймс 16, Рівз 12 + 9 підбирань, Рассел 9 – старт; Хейс 10, Кнехт 5, Вінсент 2, Крісті 2, Джеймс-молодший 0.

Міннесота: Едвардс 27, Рендл 16 + 9 підбирань, Гобер 13 + 14 підбирань, Макденіелс 6, Конлі 5 – старт; Александер-Вокер 14, Рід 12, Дівінченцо 10, Інглс 0.