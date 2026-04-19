Леброн Джеймс повторив рекорд НБА та вперше в історії зіграв із сином у плейоф

41-річний форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс повторив рекорд НБА за кількістю проведених плейоф та став першим гравцем в історії ліги, який зіграв на цій стадії турніру разом зі своїм сином.

У першому матчі серії проти Г'юстон Рокетс (107:98) 21-річний Бронні Джеймс провів на ігровому майданчику три хвилини разом із Джеймсом-старшим, що виявилося історичною подією, оскільки до цього ніколи не траплялося, щоб на одному паркеті в плейоф НБА батько та син грали разом.

Узагалі старт у плейоф сезону 2025/2026 став для Леброна 19-м у кар'єрі. За цим показником він зрівнявся з Джоном Стоктоном та Карлом Мелоуном, випередивши Каріма Абдул-Джаббара і Тіма Данкана (у яких по 18 проведених плейоф).

Зауважимо, що Джеймс брав участь у плейоф частіше, ніж шість клубів НБА за всю їхню історію: Орландо Меджик (18), Мемфіс Гріззліс, Міннесота Тімбервулвз, Торонто Репторс (по 14), Шарлотт Горнетс (10) та Нью-Орлеан Пеліканс (9).

Джеймс-старший у матчі проти Г'юстон Рокетс відіграв 38 хвилин, набравши 19 очок, 8 підбирань та 13 результативних передач, тим самим він побив два вікових рекорди Стоктона, ставши найстаршим гравцем в історії плейоф, який зробив дабл-дабл за очками та передачами, а також найстаршим баскетболістом із 10 і більше асистами в одному матчі.

Нагадаємо, напередодні Леброн у складі Лейкерс грав проти Вашингтон Візардс (120:101) у регулярному чемпіонаті НБА, де набрав 21 очко, 10 підбирань та 12 передач. За підсумком тієї зустрічі він зрівнявся з Карімом Абдул-Джаббаром за кількістю виграних матчів у лізі з урахуванням плейоф (1228 перемоги).