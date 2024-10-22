Непередбачувані Лейкерс, хід від Далласа, перспективи Леня та Михайлюка: прев'ю Західної конференції НБА

Після огляду рейтингу сили команд на Сході настала черга вивчати і Захід. Тут з класифікацією все набагато складніше. Колективи більш рівні і відвертим аутсайдером є лише Портленд.

Ця конференція цікавіша українським вболівальникам НБА і через дві додаткові причини – Олексій Лень та Святослав Михайлюк. Козирів додає і наявність Йокича та Дончича – найкращих гравців у світі, а також присутність в Лейкерс, ймовірно, ГОАТа всіх часів Леброна Джеймса.

Та про все по порядку.

Перспективи українців та їхніх клубів

Сакраменто після 16-річної відсутності у матчах плейоф нарешті стали "міцним горішком". Для виходу на наступний рівень треба було робити гросмейстерський хід. Таким стало підписання Демара Дерозана. Демар всю кар’єру провів без скандалів, особистих конфліктів. Він нічого не робив, щоб йому присвячували перші сторінки видання чи годинами "мусолили" ТБ-експерти. Тому багатьох може шокувати той факт, що захисник має стрік із 12 сезонів поспіль з 20+ очок у середньому за гру.

Також він має "залізне" тіло – за 15 років лише у трьох регулярних чемпіонатах він відіграв менше 65 матчів. "Королі" завдяки його приходу зуміли розширити свій плей-бук. Чи реалізує це Майк Браун? Покаже сезон. На папері вони виглядають краще, ніж інші колеги по штату Каліфорнія: Лейкерс, Кліпперс та Голден Стейт.

Роль Олексія Леня не зазнає змін. Досвідчений ветеран для третього юніта, який буде грати дуже рідко. У колективі його поважають і люблять. Навіть сам 50 Cent.

50 cent knew and he MEANT to say Alex Len. We got our backup C. pic.twitter.com/9lweCLgoUc — DeMarvelous Fox & Ox (@SecurinDaBagley) January 11, 2024

Досить дивним є те, що Святослав Михайлюк грав рідко під час підготовки. Враховуючи склад "джазменів", очікувалось, що український свінгмен буде мати стабільні 15-20 хвилин у кожній грі.

36-річний Вілл Гарді попередні два сезони не боявся ротирувати баскетболістів, змінювати ролі, тому Михайлюк матиме нагоди показати свою майстерність і зробити все, щоб не покинути НБА наступного літа.

Джаз продовжує перебудову. Певно, найголовніша їхня функція буде просто грати у своє задоволення і прийняти якусь участь у трейдах під час дедлайну. Останніми у таблиці вони не будуть.

Хто вбив Портленд Трейл Блейзерс?

У серіалі "Твін Пікс" головною загадкою було вбивство Лори Пармер. Детектив Дейл Купер послідовно, незважаючи на всі містичні події, намагався знайти відповідь. У випадку Портленда все простіше. Навіть простіше ніж 2+2.

Лице команди Деміан Ліллард стомився сидіти в Орегоні і вирішив, що настав Dame Time час звалювати. Для будь-якої організації відхід першої скрипки - це пряма дорога в тартарари. Це вбивство. Жорстоке.

Поки що все йде до того, що Скут Гендерсон, на якого були надії, стане головним "бастом" драфту-2023. Не відпускають команду і травми. Якби у Чонсі Біллапса було б волосся, то воно б сивіло від усього того, що випало на його долю.

Коротше кажучи, за Портлендом знову 15 місце Заходу.

Два діди, мутант, поляк з американським іменем та молодь

Ні, це не назва епізоду "Любов. Смерть і Роботи". Це коротка характеристика Сперс. Грегг Попович вже не перший рік йде на пенсію, але прихід Віктора Вембаньями повернув йому ентузіазм та енергію.

Особливих мувів Сан-Антоніо не зробив. Якщо не вважати таким підписання 826-річного чи скільки там йому Кріса Пола.

Звичайно, не треба виключати можливість, що Вембаньяма вже у другому сезоні почне грати на рівні праймового Йокича. Свою лепту мають внести і поляк Джеремі Сохана, та молоді Девін Вассел, Келдон Джонсон та навіть новачок з драфту Роб Діллінгем. Та навряд чи ця молода команда готова серйозно вести боротьбу на тривалій дистанції.

12 розгніваних команд

Окрім Сакраменто на високі місця претендують ще 11 команд. Рокетс продовжують рости, Мемфіс нарешті зможе розраховувати на лідерів, Кліпперс та Лейкерс непередбачувані, у Ворріорз є Каррі, та й інші організації не били байдики у міжсезоння.

Концепція оскароносного фільму "12 розгніваних чоловіків" важко лягає на баскетбольні події 2024 року, але боротьба за першість на Заході буде схожа більше не на гонку, а саме на дебати. Кожна франшиза, скажімо так, візьме слово, щоб довести своє право на високі позиції.

Холодні вітри у теплій Каліфорнії

Трішки вище зазначалось, що Сакраменто виглядає фаворитом у локальній "зарубі" з іншими представниками Каліфорнії. І тут все досить просто: Леброну, Девісу, Каррі, Гріну, Хардену та Леонарду у середньому 35 років. Свій хай-левел вони пройшли. Найкомічнішим виглядає тут те, що найкраща медична карта у найстаршого Джеймса. Для цих трьох команд втрата одного із цих лідерів на 20-25 поєдинків за регулярний чемпіонат означатиме щонайменше випадання з боротьби за шістку найкращих.

У 80-ті Лейкерс мали кличку "Шоутайм". Це виникло через зірок у складі, яскраву гру, титули, гламур і антураж. Цьогорічні Лейкерс поки що можуть отримати прізвисько Шоу Бенні Гілла . А антураж замінився на шантаж, коли сімейні побажання поставилися вище за колектив, плани та історію. І добре, якби тільки Бронні, але лобіювати на посаду тренера свого колегу з подкасту... За все треба платити. Король поставив на "зеро". І тут вже від виступів Джеймса-молодшого та настанов Редіка буде залежати чи вони 0, чи переможне "зеро".

Кліпперс залишив Пол Джордж, Кавай знову на лікарняному, Харден не молодіє. Стів Балмер, напевно, і не проти піти у повний ребілд, але відкриття нової надсучасної Intuit Dome арени не дозволяє йому пуститися берега. Хочеться зберегти лице. Тому Тайрон Лю буде боротися з тими підопічними, які є під рукою.

Не надихає і Ворріорз. Каррі та Грін ще мріють про титул, але повинні змиритися, що інші партнери не готові для реалізації. Реальність дуже жорстока. Ці три команди розіграють між собою 10 місце.

Young and beautiful

Зате повертаються на поле бою "ведмеді" з Мемфіса. Провальний чемпіонат-23/24, певно, змусив стерти зі спогадів, що цей клуб у сезоні 2021/22 та 2022/23 фінішував на другій сходинці конференції.

У них все ще є Джаррен Джексон-джуніор, Десмонд Бейн, досвідчений Маркус Смарт, снайпер Люк Кеннард, лідер збірної Іспанії Санті Альдама, потенційно головний "стіл" драфту Зак Іді, а також повернуться Брендон Кларк та зірковий Джа Морант. Вони всі молоді і сповнені реваншизму.

Морант потрапив у декілька скандалів останніми роками з носінням пістолету чи то стриптиз-барами. Вибачення – це прекрасно і чудово, але найкращим покаянням перед вболівальниками як Мемфіса, так і НБА зі всього світу, буде чудова гра. Є впевненість, що ця хайлайт-машина вийде на новий рівень, а разом із ним і його одноклубники.

Рік тому мало хто вірив у глобальний прорив Оклахоми. Як на мене, клуб із штату Теннесі є тим трікстером, який здивує багатьох.

Схожу ситуацію має і Рокетс. Після трьох років колекціонування поразок команда вийшла з коми. Грін та Шенгюн доростають до статусу "зірка", Брукс готовий захищатися і провокувати, Ванвліт влучати та ділитися досвідом.

Поруч із ними в таблиці розташуються Пеліканс та Санз. Багато хто вірив, що лише тріо Дюрант-Букер-Білл вистачить для легкої ходи щонайменше під час сезону, але то один лікувався, то інший, то ще якісь причини. А у постсезоні Міннесота нагадала їм, що класичний баскетбол – це не 5 на 3, та навіть не 5 на 5, а у Фінікса і стартового складу повноцінного не було, не кажучи вже про глибину.

Помста – це блюдо, яке подається холодним

Якщо не буде сюрпризів, то саме Оклахома, Денвер, Даллас чи Міннесота мають стати переможцем і вийти до головного фіналу. Інтрига у спорті – це чудово, але від цього і трагічно. Шкода буде кожного.

Міннесота після років поневірянь нарешті вибудувала команду здатну боротися за титул, заслуговує кубок Ларрі О’Браєна і бешкетний склад Тандер, а особливо фронт-офіс організації за своє вміння торгувати та чудову роботу скаутингу. Лука Дончич отримав бойову банду з прекрасною "хімією", а Йокич – це Йокич.

Саме Денвер, хоч і має Ніколу, виглядає найменш привабливим кандидатом із четвірки. Після чемпіонства-2023 команду спочатку залишив Брюс Браун, а цього літа не втримали Кентавіуса Колдвела-Поупа. Непомітних героїв того тріумфального походу. Чи зможуть стати повноцінною заміною для них Крістіан Браун та Пейтон Вотсон? Маю великі сумніви. Відсутність глибини і стане ахіллесовою п'ятою.

Мюррей може бути справжнім дияволом на паркеті та ніяк не здобуте ту якість, яка зробить його справжнім топом – стабільність. Немає її в Портера та Гордона.

Додатковою мотивацією для Наггетс та Тімбервулвз є те, що їх було спущено з небес на землю весною. Символічно, що "вовки" зробили таке з чемпіонським Денвером, а потім їх, натхненних вікторією, у півфіналі конференції присоромив Даллас – 4:0. Повагу Міннесота викликає тим, що не боїться змінюватись. Віддати Карла-Ентоні Таунса, який 10 років був лідером – це сильно і ризиковано.

Жеребці стають мустангами

Фінальна серія проти Бостона показала, що якщо закрити Луку, то інші баскетболісти Далласа не несуть загрози.

Задля додаткової небезпеки опонентам був підписаний Клей Томпсон. Він покликаний замінити Тіма Хардуея, який "закінчився" як гравець для серйозних задач. Але питання тепер полягає в тому, чи не "закінчився" й Клей. Предсезонні матчі наштовхують на дуже негативні думки: 5,0 очка при 27% влучань з-за дуги явно не те, що чекали від чотириразового чемпіона.

Позитив у тому, що у спарингах не грав Лука. Словенець не тільки чудовий скорер, а і "баскетбольний Пірло". Він та Кайрі часто стягують на себе двох суперників, а Кідд нарешті зумів налаштувати чудове переміщення м’яча. У ростері минулого року не вистачало елітного снайпера. Томпсон має заповнити цю нішу. Зможе – "мустангів" не зупинити. Якщо ні – жеребці будуть стрибати на відпочинок після першого раунду.

У всьому іншому Даллас не змінився. Дерріка Джонса змінить не такий атлетичний, але більш різносторонній Маршалл, Джоша Гріна компенсує Квентін Граймс, а Дерік Лайвлі та Деніел Геффорд готові і надалі підбирати, блокувати, данкувати.

Грони гніву

Найбільшу популярність штату Оклахома принесла книга Джона Стейнбека з такою назвою.

Грона – це скупчення плодів або квітів на одній гілці. Так історично склалося, що різними методами станом на зараз джерсі Тандер носить велика кількість різнопланових та дуже талановитих гравців.

Серія проти Далласа показала недоліки. Їх виправили: підписали бігмена Айзею Гартенштайна, а Карузо отримали замість Гідді, який став зайвим у цій команді через свою залежність від м'яча та відсутність кидка.

Оклахома початку 10-х також мала плеяду талановитих гравців: Дюрант, Вестбрук, Харден, Ібака. Цього разу головні зірки, можливо, не такі сильні якщо порівнювати 1 в 1, але колектив виглядає більш симпатично. Це і робить їх фаворитом. Щонайменше на регулярний сезон.



Прогноз Чемпіона на Західну конференцію: