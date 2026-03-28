Леброн і Бронні Джеймс оформили перший результативний пас батька на сина в історії НБА

Легендарний Леброн Джеймс разом зі своїм сином Бронні вписали свої імена в історію НБА, оформивши першу результативну передачу батька на сина в офіційному матчі ліги.

Історичний момент стався у поєдинку регулярного чемпіонату, в якому Лос-Анджелес Лейкерс впевнено обіграли Бруклін Нетс з рахунком 116:99.

Епізод трапився в середині другої чверті. Бронні розпочав атаку, обігравшись із батьком, після чого ефектно обманув суперника фейковим пасом у бік партнера і завершив комбінацію точним триочковим кидком після передачі від Леброна.

Цей момент миттєво став вірусним у соцмережах, адже раніше в історії НБА не було зафіксовано результативної взаємодії саме у форматі "батько – син" на майданчику.

Нагадаємо, старший син Бронні виступав за Університет Південної Каліфорнії, і після першого року він вийшов на драфт, де його обрали Лейкерс.

У першому ж матчі минулого сезону ЛеБрон та Бронні стали авторами історичного досягнення, як перший дует батька та сина, які зіграли в одній грі за одну команду.

Раніше Леброн заявив, що рішення про завершення кар'єри не буде залежати від його бажання пограти в одній команді з молодшим сином Брайсом.