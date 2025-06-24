ЛеБрон – про Флегга: Неймовірно, що він опиниться у команді з майбутніми членами Зали слави

Суперзірка Лейкерс ЛеБрон Джеймс видав компліменти майбутньому першому піку драфту НБА 2025 року Куперу Флеггу.

Своїми думками щодо гравця "Король" поділився під час останнього випуску подкасту "Mind the Game".

ЛеБрон Джеймс охарактеризував 18-річного баскетболіста, який готується опинитися в НБА після одного року в університеті.

"Я особисто думаю, що він хоче бути великим. У нього був пекельний рік у Дьюці. Хлопець, який може робити так багато різних речей на майданчику. Може грати з м'ячем, може грати без м'яча. Його кидок у стрибку буде продовжувати покращуватися. Супер атлетичний, швидкий другий стрибок", – сказав ЛеБрон.

Майже зі 100%-ою ймовірністю Флегг опиниться у Далласі, який з неймовірно маленькими шансами примудрився виграти лотерею драфту.

Саме це, за словами Джеймса, є перевагою Купера у порівнянні з ним самим у 2003 році, коли ЛеБрон опинився у Клівленді.

"У нього є перевага, на відміну від мене, він одразу потрапляє в команду, яка створена з хлопцями із Залу слави: Клей Томпсон, Ентоні Девіс, Кайрі Ірвінг. Тренер із Залу слави, Джейсон Кідд. Я думаю, що це буде неймовірна річ – мати такий тип присутності, такий тип лідерства, такий тип просто баскетбольного IQ і знання навколо нього кожного дня. Тож, я думаю, він буде дивовижним".

Драфт НБА 2025 року проходитиме в ніч на 26 та 27 червня в Брукліні у "Барклайс Центрі".

Нагадаємо, що свою кандидатуру на драфт виставив український баскетболіст Максим Шульга, який брав участь у драфт-комбайні та став там одним з найкращих снайперів.