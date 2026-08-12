Зірка НБА оголосив про завершення кар'єри після 18 сезонів виступів у лізі

Зірковий баскетболіст Рассел Вестбрук оголосив про завершення кар'єри після 18 сезонів у НБА.

Про це повідомила пресслужба асоціації.

Останній сезон 37-річний розігруючий провів у Сакраменто. У регулярному чемпіонаті-2025/26 він взяв участь у 64 матчах, набираючи в середньому 15,2 очка, 6,7 передачі та 5,4 підбирання.

Найкращим у кар'єрі Вестбрука став сезон-2016/17. Він набирав 31,6 очка, 10,7 підбирання та 10,4 передачі за матч, оформив рекордні на той момент 42 трипл-дабла та отримав нагороду MVP регулярного чемпіонату НБА.

Вестбрук чотири рази завершував сезон із середніми показниками трипл-дабла, чого більше не вдавалося повторити жодному гравцю в історії ліги. Загалом за кар'єру він оформив 209 трипл-даблів у регулярних чемпіонатах, встановивши рекорд НБА.

Також Вестбрук дев'ять разів брав участь у Матчі всіх зірок та дев'ять разів потрапляв у символічні збірні сезону.

Раніше повідомлялося, що американський баскетболіст Джош Річардсон завершив професійну кар'єру у 32 роки.