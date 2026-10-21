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Чемпіон програв Філадельфії Леброна, камбек Детройта та поразка Сан-Антоніо в перших матчах нового сезону НБА

Денис Іваненко — 21 жовтня 2026, 08:01
Чемпіон програв Філадельфії Леброна, камбек Детройта та поразка Сан-Антоніо в перших матчах нового сезону НБА
Результати матчів НБА за 21 жовтня
Getty Images

У ніч із 20 на 21 жовтня відбулись перші матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації сезону-2026/27.

Нова кампанія розпочалася з поєдинку Детройта проти Бостона. В ньому "Пістонс" оформили ефектний камбек, відігравши відставання у 22 очка, яке мали у третій чверті.

Чинний чемпіон Нью-Йорк програв Філадельфії, в яку влітку перейшов Леброн Джеймс. У протистоянні двох найкращих команд Західної конференції минулого сезону Оклахома на виїзді здолала Сан-Антоніо.

НБА – регулярний чемпіонат
21 жовтня

Детройт – Бостон 121:113 (27:28, 18:30, 37:30, 39:25)

Нью-Йорк – Філадельфія 100:106 (25:23, 33:31, 18:29, 24:23)

Сан-Антоніо – Оклахома 104:116 (28:34, 16:31, 36:28, 24:23)

Зазначимо, що наступні матчі НБА відбудуться в ніч із 21 на 22 жовтня. Загалом буде зіграно 11 поєдинків.

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