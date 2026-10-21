Вембаньяма встановив неприємний рекорд НБА у матчі проти Оклахоми

Центровий Сан-Антоніо Віктор Вембаньяма встановив неприємний рекорд НБА у першому матчі чемпіонату проти Оклахоми.

Про це повідомили у Polymarket Hoops.

Француз продемонстрував найгіршу точність кидків серед гравців, які в попередньому сезоні потрапили до символічної збірної НБА.

Victor Wembanyama today: 12 Points 13 Rebounds 6 Blocks 1/13 FGM 0/4 3PM 34 Minutes The worst shooting performance in a season opener by a player who made All-NBA First Team the previous season. https://t.co/Kc2UaRqrCD — Polymarket Hoops (@PolymarketHoops) October 21, 2026

Так, у грі з Сіті Тандер Вембаньяма закинув у ціль лише 1 з 13 кидків, а всі чотири спроби відзначитись трьохочковим завершились невдачею.

Минулого сезону форвард в середньому набирав за гру 25 очок при 51,2% попадань з гри. Також баскетболіст збирав 11.5 підбирань і 3,1 блоки за матч.

Загалом за гру проти Окс Віктор набрав 12 очок, виконав 13 підбирань та віддав три результативні передачі, що не допомогло Сперс здолати суперників – 104:116.

Свій наступний поєдинок Сан-Антоніо проведе 24 жовтня о 4:30 за київським часом – суперником стане Х'юстон Рокетс.

Раніше повідомлялось, що Оклахома підписала зі своїм захисником новий контракт на понад 130 млн доларів.