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Вембаньяма встановив неприємний рекорд НБА у матчі проти Оклахоми

Володимир Максименко — 21 жовтня 2026, 11:42
Вембаньяма встановив неприємний рекорд НБА у матчі проти Оклахоми
Віктор Вембаньяма
CNN

Центровий Сан-Антоніо Віктор Вембаньяма встановив неприємний рекорд НБА у першому матчі чемпіонату проти Оклахоми.

Про це повідомили у Polymarket Hoops.

Француз продемонстрував найгіршу точність кидків серед гравців, які в попередньому сезоні потрапили до символічної збірної НБА.

Так, у грі з Сіті Тандер Вембаньяма закинув у ціль лише 1 з 13 кидків, а всі чотири спроби відзначитись трьохочковим завершились невдачею. 

Минулого сезону форвард в середньому набирав за гру 25 очок при 51,2% попадань з гри. Також баскетболіст збирав 11.5 підбирань і 3,1 блоки за матч.

Загалом за гру проти Окс Віктор набрав 12 очок, виконав 13 підбирань та віддав три результативні передачі, що не допомогло Сперс здолати суперників – 104:116.

Свій наступний поєдинок Сан-Антоніо проведе 24 жовтня о 4:30 за київським часом – суперником стане Х'юстон Рокетс.

Раніше повідомлялось, що Оклахома підписала зі своїм захисником новий контракт на понад 130 млн доларів.

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