Вембаньяма встановив неприємний рекорд НБА у матчі проти Оклахоми
Центровий Сан-Антоніо Віктор Вембаньяма встановив неприємний рекорд НБА у першому матчі чемпіонату проти Оклахоми.
Про це повідомили у Polymarket Hoops.
Француз продемонстрував найгіршу точність кидків серед гравців, які в попередньому сезоні потрапили до символічної збірної НБА.
Так, у грі з Сіті Тандер Вембаньяма закинув у ціль лише 1 з 13 кидків, а всі чотири спроби відзначитись трьохочковим завершились невдачею.
Минулого сезону форвард в середньому набирав за гру 25 очок при 51,2% попадань з гри. Також баскетболіст збирав 11.5 підбирань і 3,1 блоки за матч.
Загалом за гру проти Окс Віктор набрав 12 очок, виконав 13 підбирань та віддав три результативні передачі, що не допомогло Сперс здолати суперників – 104:116.
Свій наступний поєдинок Сан-Антоніо проведе 24 жовтня о 4:30 за київським часом – суперником стане Х'юстон Рокетс.
Раніше повідомлялось, що Оклахома підписала зі своїм захисником новий контракт на понад 130 млн доларів.