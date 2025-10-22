Українська правда
Варті вашої уваги: п'ятірка найцікавіших команд НБА за версією ЛеБрона

Олексій Погорелов — 22 жовтня 2025, 15:22
Суперзірка Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс назвав п'ять команд, за якими варто стежити в новому сезоні НБА.

Про це 40-річний баскетболіст поговорив у своєму подкасті "Mind the Game".

Сьогодны, 22 жовтня, стартував новий регулярний сезон НБА. І серед тих, хто грав у перших двох матчах, була одна з п'яти команд, за якими "Король" уважно стежитиме – Х'юстон Рокетс.

"Варто думати про Х'юстон... Коли у вас є один з найталановитіших великих гравців у грі, можливо, найкращий за всю історію, (Альперен) Шенгун. І Стівен Адамс, у вас є гравець, який є машиною для підбирань у нападі", – сказав ЛеБрон.
Другим у списку Джеймса йде чемпіон НБА 2023 року Денвер на чолі з Ніколою Йокичем. ЛеБрон вдзначив те, як Наггетс попрацювали під час міжсезоння, посиливши свій ростер.

"Вони додали багато гравців, які доповнюють команду, і багато хлопців, які пройшли випробування боєм".

Іншими трьома цікавими для ЛеБрона колективами стали Орландо Меджик, Атланта Хоукс та його рідний клуб Клівленд Кавальєрс.

Нагадаємо, що вперше за 23-річну кар'єру ЛеБрон Джеймс не зміг зіграти у першому матчі нового сезону НБА. За відсутності "Короля" Лука Дончич видав історичний виступ у грі проти Голден Стейт.

