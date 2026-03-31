Леброн Джеймс повторив абсолютний рекорд НБА, який тримається з XX століття

У ніч із 30 на 31 березня Леброн Джеймс укотре переписав історію НБА.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Зірковий американець допоміг Лейкерс переграти Вашингтон із рахунком 120:101 в матчі регулярного чемпіонату НБА. Завдяки цьому результату Джеймс зрівнявся з абсолютним рекордсменом за кількістю перемог у найсильнішій лізі світу (з урахуванням поєдинків плейоф).

Він наздогнав легендарного Каріма Абдул-Джаббара, який завершив кар'єру в 1989 році. Тепер в обох гравців по 1228 перемог і вони вдвох утримують пальму першості за цим показником.

Зазначимо, що в поєдинку проти "Візардс" Леброн став найрезультативнішим гравцем на майданчику. Він оформив трипл-дабл: 21 очко, 10 підбирань і 12 результативних передач.

Стати одноосібним рекордсменом Джеймс матиме можливість уже наступної ночі. Лейкерс 1 квітня о 5:30 за київським часом прийматимуть Клівленд.