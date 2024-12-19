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ЛеБрон: Зараз в НБА забагато бл***ських триочкових

Олексій Погорелов — 19 грудня 2024, 23:29
ЛеБрон: Зараз в НБА забагато бл***ських триочкових
ЛеБрон Джеймс
CNN

Зірковий форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс не у захваті від того, якою зараз є НБА.

Невдоволення "Короля" виклав у соцмережах журналіст ESPN Дейв МакМенамін.

ЛеБрона запитали про чергову зміну формату Матчу всіх зірок, який дебютує у лютому 2025 року. На це 39-річний баскетболіст відповів, що у грі є куди більша проблема, ніж формат МВЗ.

"Щось має змінитися (у форматі МВЗ), але я не був частиною комітету (яка приймала зміни).

Я не знаю, у мене є власні ідеї того, що може спрацювати. Очевидно, що нам треба щось робити. Останні кілька років МВЗ не був чудовим.

Але, слухайте, є більша тема, мова не тільки про МВЗ, а про гру загалом. У нашій грі забагато бл***ських триочокових. Це більша тема, ніж просто МВЗ", – сказав ЛеБрон.

Раніше з'явилася інформація, що ЛеБрон Джеймс може об'єднатися зі Стефом Каррі у Голден Стейт.

Але якщо це станеться, у Сан-Франциско буде два Джеймси, оскільки там опиниться ще й Бронні.

Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс

Леброн Джеймс

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