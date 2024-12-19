ЛеБрон: Зараз в НБА забагато бл***ських триочкових
Зірковий форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс не у захваті від того, якою зараз є НБА.
Невдоволення "Короля" виклав у соцмережах журналіст ESPN Дейв МакМенамін.
ЛеБрона запитали про чергову зміну формату Матчу всіх зірок, який дебютує у лютому 2025 року. На це 39-річний баскетболіст відповів, що у грі є куди більша проблема, ніж формат МВЗ.
"Щось має змінитися (у форматі МВЗ), але я не був частиною комітету (яка приймала зміни).
Я не знаю, у мене є власні ідеї того, що може спрацювати. Очевидно, що нам треба щось робити. Останні кілька років МВЗ не був чудовим.
Але, слухайте, є більша тема, мова не тільки про МВЗ, а про гру загалом. У нашій грі забагато бл***ських триочокових. Це більша тема, ніж просто МВЗ", – сказав ЛеБрон.
Раніше з'явилася інформація, що ЛеБрон Джеймс може об'єднатися зі Стефом Каррі у Голден Стейт.
Але якщо це станеться, у Сан-Франциско буде два Джеймси, оскільки там опиниться ще й Бронні.