Леброн та Бронні Джеймс будуть в одному "трансферному пакеті" у випадку переходу одного з баскетболістів
Леброн Джеймс
Фото НБА
Леброн Джемс знаходиться на завершальному етапі кар'єри, тому має декілька умов для команд, що хочуть його підписати.
Про це повідомляє BasketNews.
Головне бажання легенди НБА – виграти чемпіонат разом зі своїм сином Бронні. Леброн поставив головну умову для можливого трансферу – включити у "торговий пакет" свого сина.
Вірогідність переходу 39-річного спортсмена досить висока, адже раніше Джеймс пішов на значне зниження зарплати заради нового контракту із Лейкерс.
Джерело додає, що клуб готовий піти на зустріч своїй зірці у будь-якому випадку.
Відзначимо, що приклад Леброна та Бронні Джеймсів став популярним у світі.
Так, син Кріштіану Роналду заявив, що хотів би зіграти із батьком в одному клубі.