Леброн та Бронні Джеймс будуть в одному "трансферному пакеті" у випадку переходу одного з баскетболістів

Леброн Джемс знаходиться на завершальному етапі кар'єри, тому має декілька умов для команд, що хочуть його підписати.

Про це повідомляє BasketNews.

Головне бажання легенди НБА – виграти чемпіонат разом зі своїм сином Бронні. Леброн поставив головну умову для можливого трансферу – включити у "торговий пакет" свого сина.

Вірогідність переходу 39-річного спортсмена досить висока, адже раніше Джеймс пішов на значне зниження зарплати заради нового контракту із Лейкерс.

Джерело додає, що клуб готовий піти на зустріч своїй зірці у будь-якому випадку.

Відзначимо, що приклад Леброна та Бронні Джеймсів став популярним у світі.

Так, син Кріштіану Роналду заявив, що хотів би зіграти із батьком в одному клубі.